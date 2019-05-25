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ديني

ليلة القدر .. 8 أمور حرص الرسول عليها في إحياء الليلة المباركة

السبت 25/مايو/2019 - 07:21 م
ليلة القدر
ليلة القدر
محمد صبري عبد الرحيم
حثنا النبي -صلى الله عليه وسلم- على قيام ليلة القدر التي هي في عبادتها خير من ألف شهر، كما قال تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

ليلة القدر يكون إحياؤها بثمانية أعمال أولها بقيام الليل وإخراج الصدقة، فعندما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين، في قوله تعالى: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)» من سورة الذاريات، عنى بالآيات المؤمنين طوال العام".

ووفق ما ورد في قوله تعالى: «تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» (الآية 16 من سورة السجدة)، يتبين أن كلا النصين ركز على أمرين، أولهما قيام الليل والإنفاق، حتى يلتزم المسلم في شأن القيام، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله، أي قام الليل ما بين تهجد وقراءة القرآن، وذكر، وعبادة واستغفار والدعاء، وأيقظ أهله، ومن هنا كانت سُنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

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