رئيس الأركان السوداني يشيد بالعلاقات الثنائية مع الصين

أشاد رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، اليوم، السبت، بالعلاقات الثنائية بين بلاده والصين.



وقال عبد المطلب - خلال لقائه نائب رئيس أركان القوى الجوية الصيني اللواء شاي جون بالعاصمة الخرطوم - إن العلاقات بين البلدين عميقة ومتينة، وتشهد تطورًا مطردا في جميع المجالات، ومنها التعاون العسكري بشتى أشكاله.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون المشترك، وسبل تطويرها في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتقنيات.