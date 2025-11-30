استمرار تنفيذ أعمال النظافة اليومية في عدد من أحياء الغردقة

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم، تنفيذ خطتها اليومية لرفع كفاءة النظافة بعدة مناطق داخل المدينة، في إطار الجهود المستمرة لتحسين المشهد الحضري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال رفع المخلفات وتنظيف الشوارع داخل بلوكات الأحياء، إضافة إلى مناطق مبارك 12 و13 و14، إلى جانب امتداد شارع الجيش، ومنطقة المستلزمات السياحية، والسنتر الليبي، ودائر الحبل بزرزارة. كما جرى الاهتمام بتجهيز خدمات شارع النصر، وتشغيل المكنسة الآلية بطريق الأحياء وطريق سينزو لإزالة الأتربة وتحسين المظهر العام للمحاور الرئيسية.

وفي السياق نفسه، دعمت الوحدة المحلية عدة مناطق بحاويات جديدة لتسهيل التخلص من المخلفات، شملت مناطق الوزراء والنور والموظفين والمحافظة والممشى السياحي.

كما شهدت شوارع المدارس وخدمات الحجاز أعمال طلاء وصيانة للحاويات القائمة، بهدف الحفاظ على مستوى تنظيمي موحّد يتناسب مع طبيعة المناطق السكنية والخدمية.

وتؤكد الوحدة المحلية استمرار خطة المتابعة اليومية داخل مختلف الأحياء، لضمان بيئة نظيفة وتحسين جودة الحياة داخل مدينة الغردقة.