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رياضة

نهائي كأس ألمانيا.. بايرن ميونخ يتقدم على لايبزيج بهدف ليفاندوفيسكي فى الشوط الأول

السبت 25/مايو/2019 - 09:41 م
صدى البلد
أحمد هاني
أنهي فريق بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما على نظيره لايبزيج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي في "برلين"، في نهائي كأس ألمانيا عن طريق ليفاندوفسكي.

وحجز بايرن ميونخ مقعده في نهائي كأس ألمانيا بعدما تفوق على فيردر بريمن بنتيجة 3 – 2، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تفوق لايبزيغ على هامبورغ بنتيجة 3 – 1.

ويعد بايرن ميونخ هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس ألمانيا برصيد 18 مرة.

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