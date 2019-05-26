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أخبار البلد

عضو مجلس الصيادلة: يجب تفعيل قانون تنظيم إعلانات المنتجات الطبية

الأحد 26/مايو/2019 - 04:29 ص
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
محمد غالي
قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه يجب تفعيل قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية والطبية ومستحضرات التجميل، مضيفا أنه يوجد حالات تصل إلى العناية المركزة أو الوفاة نتيجة استخدام المنتجات المغشوشة.

وأضاف أبو دومة لـ"صدى البلد"، أن القانون تضمن لجنة للتأكد من صحة المنتج وتراخيصه الموافق عليها من قبل وزارة الصحة، وأوجب بيع الدواء داخل الصيدليات وبموجب التراخيص من الوزارة.

وأوضح عضو المجلس، أنه يوجد فوضى في سوق الإعلانات الدوائية علي الفضائيات والسوشيال ميديا، وتلك المنتجات غير مرخصة وتصنع من مواد غير موثوق في مصدرها، وتكون لها أعراض جانبية كثيرة وخطيرة.

وأشار أبو دومة إلى أن المنتجات المغشوشة ليس بها نشرة داخلية توضح الجرعات والاعراض الجانبية، والأمر يترك لاجتهاد المريض، قائلا: لا يوجد بالعالم إعلانات للأدوية بالتلفزيون.

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