شاهد الظهور الأول لـ شوبير وسيف زاهر على قناة تايم سبورت

تايم سبورت .. سجل الإعلامي أحمد شوبير و رفيقه سيف زاهر، الظهور الأول على شاشة قناة تايم سبورت، التي انطلق البث فيها منذ قليل على الفضائيات.



تايم سبورت .. وصرحا "شوبير وسيف"، أن القناة ستبث بشكل مبهر المباريات الكاملة والتحليل الكروي لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية، وليس مباريات منتخب مصر فقط.



تايم سبورت .. ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من القناة.

