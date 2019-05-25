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رياضة

تدريبات منفردة لـ أيمن أشرف في الأهلي

السبت 25/مايو/2019 - 10:33 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أدي أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية ،على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش.

وقام أيمن أشرف بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة، ضمن البرنامج الذي يخضع له اللاعب في الفترة الحالية.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.

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