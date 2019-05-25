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أخبار العالم

تعليق غريب من إسرائيل على هطول الأمطار داخل الحرم المكي

السبت 25/مايو/2019 - 11:31 م
الحرم المكي
الحرم المكي
أحمد سيف الدين

شهدت مدينة مكة المكرمة والأماكن المحيطة بها هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت، وذلك وفا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الوكالة السعودية الى أن الامطار التي هطلت اليوم صوحبت بعواصف رعدية هطلت على الحرم والمناطق المحيطة له.

ومن جانبها علقت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، الصفحة الإسرائيلية لوزارة خارجية الكيان المحتل على ذلك الفيديو وتلك الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة، حيث كتبت الصفحة "أمطار الخير تهطل على الحرم في مكة المكرمة، ما أجمل الخير عندما يأتي في العشر الأواخر من رمضان".

كانت الإدارة العامة للحرم المكي، قد كثفت جهودها من أجل التعامل مع تلك الأمطار وتوفير الموارد البشرية للحفاظ على سلامة المصلين وتوجيههم داخل المسجد خلال تلك الأمطار والعواصف الرعدية.


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