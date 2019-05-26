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وقف بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة

الأحد 26/مايو/2019 - 01:44 ص
بسمة وهبة مقدمة برنامج
بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة
صدى البلد
صرح دكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين بأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمه وهبه مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة وما رصده من تجاوزات مهنيه وأخلاقية بحلقة يوم ١٩ مايو التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري التى تخالف ميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى.

جاء ذلك بسبب مخالفة قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة او الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

وأضاف في بيان له انها لم تقم بتقنين وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأى من جداول القيد بالنقابة، كما انها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقًا للمادتين " ٢ – ١٩ " من قانون النقابة.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة الذي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للافارقة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة اليوم الاحد.
وقف بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة

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