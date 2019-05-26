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ديني

تبدأ من مغرب اليوم.. الأزهر يحدد الليالي الوترية لاغتنام خيرات ليلة القدر

الأحد 26/مايو/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
نشرت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف على فيسبوك بالتواريخ الأيام الوترية من الليالي العشر والتي قال فيها الحديث الشريف عن عائشة رضى الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان".

واستدل مركز الأزهر العالمي على فضل ليلة القدر بما جاء عن عائشة رضي الله عها قالت: قلت يا رسول الله أرايت إن علمت أى ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال قولى: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى".. أخرجه الترمذى.

والليالي الوترية التي يجب تحريها والحرص على العمل فيها كما علمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه، تبدأ من مغرب اليوم، وهي:

- ليلة 21 رمضان الموافق السبت 25 مايو

- ليلة 23 رمضان الموافق الأثنين 27 مايو

- ليلة 25 رمضان الموافق الأربعاء 29 مايو

- ليلة 27 رمضان الموافق الجمعة 31 مايو

- ليلة 29 رمضان الموافق الأحد 2 يونيو

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