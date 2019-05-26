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اقتصاد

اليوم .. عمر أفندي تناقش موازنة 2020/2019 .. وتستهدف 360 مليون جنيه مبيعات

الأحد 26/مايو/2019 - 06:25 ص
عمر افندى
عمر افندى
علياء فوزى
تعقد اليوم، الأحد، الجمعية العامة العادية لشركة عمر أفندى التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة المهندس محمود حجازى رئيس القابضة، لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل 2019/2020 .

قال اللواء أيمن سالم ، رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندى لـ"صدى البلد"، إن شركته تستهدف 360 مليون جنيه مبيعات بموازنة 2020/2019، والتحول من الخسارة الربحية بصافى ربح مستهدف 11 مليون جنيه.

وأضاف سالم، إن الجمعية ستناقش الخطة الاستثمارية للشركة وأبرزها إقامة مشروع سكنى إدارى تجارى على أرض عرابى بالمهندسين البالغ مساحتها 900 متر، وما زالنا فى مرحلة الحصول على الرخصة، موضحا أن المشروع سيطرح بنظام المشاركة.

وأشار سالم إلى أن شركته تدير 60 فرعا منتشرا بجميع انحاء الجمهورية و يعملوا بطاقة كاملة من أصل 71 فرعا مملوكة للشركة يبلغ عدد العمالة بالفروع نحو 2300 عامل.


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