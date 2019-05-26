الزمالك ضد نهضة بركان.. مشاركات مصرية عديدة في الكونفدرالية وإنجاز وحيد

يرصد موقع صدى البلد مشاركات الفرق المصرية في بطولة الكونفدرالية قبل إسدال الستار على نسخة الموسم الحالي، حيث تنطلق مباراة إياب نهائي البطولة في العاشرة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بين الزمالك ونهضة بركان، وسبق للفريق المغربي، ونجح في إحراز هدف في الوقت بدل الضائع من مباراة الذهاب.



وتمتلك الأندية المصرية مشاركات كثيرة فى بطولة الكونفدرالية، ولكن تفتقد إلى الإنجازات بها باستثناء البسمة الوحيدة للأهلي، بالإضافة إلى الرقم المسجل باسم أحمد عيد عبدالملك لاعب حرس الحدود حينها، كونه صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة، والذي سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه أمام كالوم الغيني عام 2006.



فى 2004 .. شارك الإسماعيلي وخرج من دور الـ32 علي يد الملعب التونسي، وعام 2005 شاركت مصر بفريقي الإسماعيلي والمقاولون، ووقعا في مجموعة واحدة وودعا سويا البطولة من دوري المجموعات، وكان يتأهل لنهائي البطولة وقتها الفريقين صاحبي الصدارة.



وفي بطولة عام 2006، شارك حرس الحدود والاتحاد السكندري ممثلان لمصر، وودعا البطولة سويا من دور الـ16 الأول، وعام 2007 شارك فريقي الإسماعيلي وإنبي، وغادر الأخير من دور الـ32، بينما ودع الدراويش في دوري المجموعات.



وشارك حرس الحدود في بطولة عام 2008 ولم يتمكن من التأهل للنهائي، وأنهى مشواره في دوري المجموعات.



وفى 2009، جاءت الفرصة التي لن تتكرر حيث شارك في البطولة ثلاثة فرق مصرية هي إنبي والحرس وأخيرا الأهلي بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا، ولكن بطل أفريقيا خرج من أول مباراة في دور الـ16 الثاني، تلاه الفريق السكندري الذي غادر من دوري المجموعات، بينما تقدم إنبي خطوة وخرج من نصف النهائي.



وفى 2010 شارك بتروجيت وحرس الحدود وودع بتروجت البطولة على يد الصفاقسى التونسى فيما خرج الحدود من دور الثمانية بعد احتلال المركز الأخير فى مجموعته الثانية التى تأهل منها الفتح المغربى والصفاقسى .



فى 2011 خرج الإسماعيلى من دور الـ 32 من سوفاباكا النيروبى وخرج الحدود من موتيما بيمبى الكونغولى.



وفى 2012 خرج انبى من شيركل دى بالكو .. وفى نسخة 2013 خرج الإسماعيلى من البنزرتى فى دور الـ 16 الثانى وخرج إنبى من سانت جورج الاثيوبى .



وفى النسخة السعيدة على مصر عام 2014 توج الأهلى بلقبها تحت قيادة الإسبانى جاريدو، وشارك فى البطولة بعد خروجه من دورى الأبطال .. وشارك فى تلك النسخة الاسماعيلى الذى خرج من بترو اتليتكو ووادى دجلة الذى خرج منها دجوليبا المالي.



وفى نسخة 2015 شارك الزمالك وبتروجيت وانضم إليهما الأهلى بعد خروجه من دورى الأبطال وخرج بتروجيت مبكرا بالخسارة من دجوليبا المالى فيما خرج الأهلى والزمالك من قبل النهائى حيث خسر الأهلى من أورلاندو بيراتس فيما خسر الزمالك من النجم الساحلى.



وفى 2016 .. شارك إنبى والمقاصة وخرجا من دور الـ 16 حيث خسر انبى من مونانا الجابونى والمقاصة من أهلي طرابلس.



وفى 2017 .. شارك سموحة والمصري وخرج سموحة من دورى المجموعات فيما خرج المصرى من كمبالا سيتى.



وفى النسخة الأخيرة 2018 .. خرج الزمالك من الدور الأول فى مفاجأة كبرى بالخسارة من ولاية ديتشا الإثيوبى فيما خرج المصرى من الدور قبل النهائي أمام فيتا كلوب الأنجولي.