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أسعار الدواجن اليوم.. الفراخ البيضاء بـ30 جنيها واستقرار البيض

الأحد 26/مايو/2019 - 09:00 ص
الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء
جمال صلاح الدين
استقرت الأسعار ببورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الاحد، 26-5-2019 وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 30 جنيها.

كما سجل سعر الفراخ الساسو 35 جنيهًا للكيلو، والفراخ البلدي 36 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3-3.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3-3.25 جنيه.

كما استقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 22.5 جنيه للكيلو.

فيما انخفضت أسعار بيض المائدة، سجلت كرتونة البيض الأحمر 26 - 26.5 جنيه، وكرتونة البيض الأبيض 30 - 30.5 جنيه، والبيض البلدي 41.5 - 42.

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