أسعار الدواجن اليوم.. الفراخ البيضاء بـ30 جنيها واستقرار البيض

استقرت الأسعار ببورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الاحد، 26-5-2019 وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 30 جنيها.



كما سجل سعر الفراخ الساسو 35 جنيهًا للكيلو، والفراخ البلدي 36 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3-3.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3-3.25 جنيه.



كما استقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 22.5 جنيه للكيلو.



فيما انخفضت أسعار بيض المائدة، سجلت كرتونة البيض الأحمر 26 - 26.5 جنيه، وكرتونة البيض الأبيض 30 - 30.5 جنيه، والبيض البلدي 41.5 - 42.

