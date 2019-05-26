بسبب خطأ مقصود.. ترامب يحذف تغريدة له على تويتر

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما حذف تغريدة له بسبب خطأ قيل إنه كان مقصودا.



وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، كتب ترامب تغريدة قال فيها:"أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة التي أزعجت بعض أفراد شعبي وآخرين لكنها لم تزعجني.. لدي ثقة في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي".



وأضاف: "وابتسمت أيضا عندما وصف (كيم) رجل المستنقع، جو بايدن بمنخفض الذكاء وأسوأ.. ربما يبعث لي ذلك بإشارة".



وبخلاف ما حملته التغريدة من إهانة لجو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة في2020، قد حملت التغريدة خطأ آخر.



وأخطأ ترامب في كتابة اسم بايدن، فكتبه "Bidan"، بدلا من "Biden"، ما تسبب في سيل من السخرية من ترامب بسبب الخطأ.



وبعد ذلك بقليل، حذفت التغريدة، وتم إعادة نشرها من دون الخطأ المذكور.



وبجانب سخرية رواد الموقع، قال ديفيد ناكامور، مراسل صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن ترامب حذف التغريدة وإعادة نشرها بعد تصحيح الاسم، ليظهر أن هذا الخطأ كان مقصودا، وكأنه لا يتذكر اسم بايدن بشكل جيد.