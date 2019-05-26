ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

يسعى لتقسيم البلاد.. حفتر يوجه اتهامات خطيرة لمبعوث الأمم المتحدة بـ ليبيا

الأحد 26/مايو/2019 - 08:26 ص
خليفة حفتر وغسان
خليفة حفتر وغسان سلامة
حسام رضوان
شن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، هجوما حادا على مبعوث الأمم المتحدة الخاص، غسان سلامة، واتهمه بالانحياز والعمل على تقسيم بلاده.

ونقلت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية عن حفتر: "تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا.. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا، لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا".

وأضاف: "هذا التقسيم مستحيل، لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا.. الباقي مجرد وهم".

وقال حفتر: سلامة يدلي بتصريحات غير مسئولة.. لم يكن هكذا من قبل، لقد تغير، وتحول من وسيط نزيه إلى وسيط منحاز".

ترشيحاتنا

يسعى لتقسيم البلاد.. حفتر يوجه اتهامات خطيرة لمبعوث الأمم المتحدة بـ ليبيا

في عيد ميلادها.. حكاية فنانة أبهرت الجميع في عصرها

ثري عربي يقدم هدية الأحلام لطفل عمره 11 عاما.. فماذا كانت؟

شاهد.. ريهام سعيد تدعم الزمالك أمام نهضة بركان على طريقتها الخاصة

سد النهضة.. نصر الدين يكشف خطط إسرائيل الخبيثة لاستغلال إفريقيا ضد مصالح مصر

مضاد حيوى طبيعي يخلص الجسم من السموم.. 10 فوائد لتناول هذا المشروب على الإفطار

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور