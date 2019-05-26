يسعى لتقسيم البلاد.. حفتر يوجه اتهامات خطيرة لمبعوث الأمم المتحدة بـ ليبيا

شن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، هجوما حادا على مبعوث الأمم المتحدة الخاص، غسان سلامة، واتهمه بالانحياز والعمل على تقسيم بلاده.



ونقلت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية عن حفتر: "تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا.. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا، لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا".



وأضاف: "هذا التقسيم مستحيل، لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا.. الباقي مجرد وهم".



وقال حفتر: سلامة يدلي بتصريحات غير مسئولة.. لم يكن هكذا من قبل، لقد تغير، وتحول من وسيط نزيه إلى وسيط منحاز".