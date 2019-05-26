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رياضة

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 09:17 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه نهضة بركان المغربي، اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء علي استاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك اللقاء بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: حازم إمام - محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - أوباما - كهربا

الهجوم: حميد أحداد

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