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رياضة

احتجاجا على قرارات جهاد جريشة بنهائي دوري الأبطال.. الوداد يعقد مؤتمرا صحفيا

الأحد 26/مايو/2019 - 10:56 ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
إسراء أشرف
قرر مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، عقد مؤتمر صحفي، اليوم، الأحد، ضد القرارات التي اتخذها الحكم المصري جهاد جريشة، أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيعرض الوداد، في المؤتمر الصحفي، شريطًا مفصلًا، عن أبرز اللقطات التي أثارت الجدل من جانب جهاد جريشة.

وسيكشف الوداد في نهاية المؤتمر، خطاب الاحتجاج الرسمي الذي أرسله للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث تضمن هذه الخروقات، بالإضافة إلى استعادة الهدف الذي ألغاه جهاد جريشة.

وكان جريشة تسبب في جدل كبير، خلال إدارته لمباراة الوداد والترجي، بسبب بعض القرارات التحكيمية، بإلغاء هدف للفريق المغربي وعدم احتساب ركلة جزاء له حسب ما تردد عقب نهاية اللقاء.

وتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالمباراة التي جمعت بينهما بمدينة "الرباط" بالمغرب.

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