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حوادث

مين يعدى الأول.. سمكرى سيارات يمزق جسد سائق بسبب الخلاف على أولوية المرور بطوخ

الأحد 26/مايو/2019 - 11:51 ص
كلبش
كلبش
إبراهيم الهوارى
مزق سمكرى سيارات جسد سائق بالسلاح الأبيض "مطواة" بسبب الخلاف على أولوية المرور بمركز طوخ تم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول كريم ع م 27 سنة سائق توك توك ومقيم العمار الكبرى – دائرة المركز مصاب بجرح طعنى نافذ بالظهر.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو هشام س ع " 27 سنة سمكرى سيارات ومقيم ذات العنوان بسبب الخلاف على أولوية المرور بمركبة التوك توك خاصته وسيارة المتهم تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواه "وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه وتولت النيابة التحقيق.

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