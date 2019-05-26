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محافظات

توريد 122 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

الأحد 26/مايو/2019 - 12:03 م
توريد 122 ألف طن
توريد 122 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ
محمود زيدان
قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، إن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم بلغ 122 ألفًا و708 أطنان قمح و982 كيلو جراما.

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ في بيان،، أنه يجري توريد القمح من خلال 23 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ. 

وأشار إلى أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

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