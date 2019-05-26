توريد 122 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، إن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم بلغ 122 ألفًا و708 أطنان قمح و982 كيلو جراما.





وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ في بيان،، أنه يجري توريد القمح من خلال 23 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.



