ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الرقابة الإدارية تنجح في ضبط العديد من الفاسدين المتاجرين بوظائفهم بالمحافظات

الأحد 26/مايو/2019 - 12:38 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
إبراهيم قراعة
نجحت الرقابة الإدارية من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية فى ضبط عدة قضايا كان من أبرزها، ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية لاستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.

القبض على صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال تجارة الخردة وأربعة موظفين آخرين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لقيام الأول والثانى بعرض 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة على أحد موظفى الشركة مقابل معاونتهم فى خروج 9 محركات ضخ مياه كهنة من مخازن الشركة لتفريغهم من محتواهم وإعادتهم مرة أخرى بمعاونة باقى المتهمين من موظفى الشركة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم جميعا.

ترشيحاتنا

حالة واحدة يجوز فيها توزيع زكاة الفطر بعد العيد.. تعرف عليها

الرياضة ليلا.. الزمالك في مهمة خطف الكونفدرالية.. انتهاء موسم دونجا.. والاتحاد يؤيد الأهلي

خبر أبيض.. ممدوح عباس يوجه رسالة للزمالك قبل مواجهة بركان

سد النهضة.. نصر الدين يكشف خطط إسرائيل الخبيثة لاستغلال إفريقيا ضد مصالح مصر

غربلوهم بالآلي.. سقوط 5 متهمين بقتل اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

نشرة الفن الصباحية.. رجاء الجداوي في وعكة صحية.. ملياردير يطلب الزواج من حبيبته بـ مهرجان كان.. فنان يلقى مصرعه بعد شهر من زفافه.. ياسمين عبد العزيز بـ الحجاب

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

شاهد.. أبناء فايزة كامل في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

مضاد حيوى طبيعي يخلص الجسم من السموم.. 10 فوائد لتناول هذا المشروب على الإفطار

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

شاهد.. بادعيلكوا يارب كلكوا تيجوا هنا.. بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين