صحة المنوفية تنظم ندوات توعية صحية عن أضرار التدخين

قررت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، توحيد رسالة التوعية يوم الخميس المقبل، وتنظيم ندوات توعية عن مخاطر التدخين على صحة الفرد والمجتمع، بجميع الوحدات الصحية بقرى محافظة المنوفية من خلال مسئولى الإعلام الصحى والسكانى بالوحدات والإدارات الطبية.



جاء ذلك تزامنا مع احتفالات منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمي لمكافحة التدخين، والذي يقام فى 31 من الشهر الجاري، تحت شعار "اجعل كل يوم هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين"، لما له من آثار جسيمة على الصحة العامة وصحة الأسرة والمجتمع، وتأثيرات ضارة على الصحة الرئوية، والتعرض للإصابة بالسرطان والأمراض التنفسية المزمنة.



وأكد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على دور المؤسسات الصحية وتضافر الجهود مع المؤسسات التربوية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تحسين الصحة العامة وصحة الفرد والأسرة، ومكافحة التدخين، وهو الأمر الذي يدعم النهوض بالوطن ويضمن بناء مجتمع صحي سليم.



وأوضح أن صحة المنوفية تتبنى تلك القضايا العالمية فى نطاقها الجغرافي بالمحافظة ، لما تمثله من أهمية صحية بالغة، وأهمية رفع الوعى الصحى للمواطن، حيث يؤثر التعرض للتبغ فى أضرار جسيمة قد تؤدي للوفاة، كما يؤثر بطرق متعددة على الصحة الرئوية ويُسبب سرطان الرئة، والأمراض التنفسية المزمنة، وقصور فى نمو وظائف الرئتين للأطفال المعرضون لسموم دخان التبغ داخل الرحم عبر تدخين الأم، أو تعرضها لدخان التبغ غير المباشر.



من جانبها قالت الدكتورة هاله علام مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية، إن هدف حملة التوعية التى تنظمها الإدارة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين، هو رفع الوعى الصحى المجتمعى للحماية من الأضرار التى يسببها التبغ، والتى تؤثر سلبًا على النواحى الصحية والاقتصادية للفرد والمجتمع.



كما تستهدف حث أولياء الأمور للتصدى لانتشار ظاهرة التدخين فى أوساط أبنائهم، وأثر الدعم النفسى والترابط الأسرى فى مكافحة التدخين وتجنب أضراره الجسيمة على جميع أفراد الأسرة، كما ستقوم إدارة الإعلام والتربية السكانية بتكليف من الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية، بتكثيف رسائل التوعية عبر وسائلها المختلفة لتحقيق هدف الحملة من أسرة ومجتمع تتنفس هواء نقيا صحيا، خاليا من سموم التبغ.