أقبال متوسط في لجان إمبابة خلال إعادة انتخابات النواب

توافد أهالى إمبابة، على اللجان الانتخابية للتصويت على إعادة الانتخابات بدائرة إمبابة فى انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت لجان دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة إقبال متوسط من الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت اللجان الفرعية أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الداخل.

وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء .