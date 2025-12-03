قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أقبال متوسط في لجان إمبابة خلال إعادة انتخابات النواب

لجان أمبابة
لجان أمبابة
ميرنا محمود

توافد أهالى إمبابة، على اللجان الانتخابية للتصويت على إعادة الانتخابات بدائرة إمبابة فى انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت لجان دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة  إقبال متوسط من الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت اللجان الفرعية أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الداخل.

انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرةانتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ

وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء .

أهالى إمبابة اللجان الانتخابية للتصويت إمبابة انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

هاتف Nubia Flip 3

شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025

فورد

فورد تحول رانجر Super Duty إلى سيارة فاخرة بسعر 65 ألف دولار

هاتف Red Magic

بأداء فائق| هاتف RedMagic 11 Pro يتصدر عالميًا.. إليك أهم مواصفاته

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد