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حوادث

مصرع شخص أسفل عجلات قطار السكك الحديدية بخط طنطا – المحلة

الأحد 26/مايو/2019 - 02:07 م
جثة
جثة
أحمد على
شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شخص دهسته عجلات القطار المتجه بخط "طنطا – المحلة - دمياط " مما أودي بحياته فى الحال وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المحلة العام.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار بخط السكك الحديدية " طنطا – دمياط ".

وباشرت القيادات الأمنية دورها بانتقالها مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشخص يدعي "مسعد عبد الله محمد عبد الرحيم " 32 سنة من قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة وتم نقل الجثة إلى مستشفي المحلة العام لاستخراج تصريح الدفن.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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