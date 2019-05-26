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محافظات

صحتنا في أسلوب حياتنا.. ندوة بمركز إعلام زفتى

الأحد 26/مايو/2019 - 02:09 م
إعلام زفتي ينظم ندوة
إعلام زفتي ينظم ندوة بعنوان " صحتنا في أسلوب حياتنا "
أحمد على
نظم مركز إعلام زفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "صحتنا في أسلوب حياتنا" بمقر قاعة قاعة المجمع الإعلامي بزفتى.

وتحدث في الندوة الدكتور شريف شمس الدين زيادة مدير عام الطب الوقائي بزفتى موضحًا أهمية المحافظة على الصحة.

وأوضح اهتمام الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين فكانت البداية بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تطبق حاليًا في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء، ثم حملات 100 مليون صحة التى بدأت بالكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ثم الكشف عن الانتيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية ثم حملة صحتنا في اسلوب حياتنا للتوعية باهمية الرياضة و الغذاء المتوازن وضرورة الإقلاع عن التدخين، والتي انطلقت في 1/5/ 2019 م.

وأشار إلى أنه يمكن للفرد المحافظة على صحته البدنية والعقلية والنفسية من خلال قيامه بالعديد من التغييرات على نمط الحياة والغذاء.

كما أوضح أن المحافظة على الصحة البدنية وتغيير نمط الحياة يكون بـالمحافظة على الوزن الصحي لأن السُّمنة وزيادة الوزن تؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل الصحية مثل ضغط الدم المرتفع وارتفاع مستوى الكوليسترول ومرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية كما أنّ السمنة يمكن أن تزيد فرصة الإصابة ببعض أنواع السرطان، وكذلك أمراض المرارة.

وشدد على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وكذا ضرورة الإقلاع عن التدخين مؤكدا ضرورة تناول غذاء صحي متوازن يحتوى على ( الحبوب الكاملة ـ الفيتامينات ـ الأملاح المعدنية والألياف ـ البروتينات ـ منتجات الحليب والألبان ـ الدهون ) .

وتحدثت الدكتورة رغدة ربيع مسئول التطعيمات بالإدارة الصحية بزفتى حول الاهتمام بصحة الأطفال وضرورة الحصول على التطعيمات في مواعيدها والاحتياطات الواجب اتخاذها للتأكد من سلامة الطعام، وذلك للوقاية من الأمراض وتنشئة جيل صحي وقوي.

وفي النهاية دار حوار نقاشي بين المحاضر والجمهور وطالبوا بضرورة تنظيم ندوات تثقيفية بمراكز الشباب والنوادي الصيفية، وكذا تنظيم مسابقات للجري المارثون على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية الرياضة والغذاء الصحي المتوازن.

وشارك في الندوة لفيف من أطباء الوحدات الصحية على مستوى مركز زفتي وبحضور الدكتورة خلود جابر مسئول الشلل بالإدارة الصحية بزفتي والدكتورة ريهام صديق مسئول مكاتب المواليد والوفيات بالإدارة الصحية بزفتي والدكتورة منى حسين مسئول الايدز بالإدارة الصحية بزفتى.
صحتنا في أسلوب حياتنا.. ندوة بمركز إعلام زفتى
صحتنا في أسلوب حياتنا.. ندوة بمركز إعلام زفتى
صحتنا في أسلوب حياتنا.. ندوة بمركز إعلام زفتى
صحتنا في أسلوب حياتنا.. ندوة بمركز إعلام زفتى
صحتنا في أسلوب حياتنا.. ندوة بمركز إعلام زفتى

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