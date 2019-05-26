إنشاء امتداد جديد لمركز أورام قنا بتكلفة 80 مليون جنيه

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم إسناد إنشاء امتداد جديد لمبنى أورام قنا التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 80 مليونًا و98 ألف جنيه للأعمال الإنشائية.



وأوضح محافظ قنا، في بيان، الأحد، أن الامتداد الجديد لمركز أورام قنا يقع على مساحة إجمالية 3 آلاف متر مربع وسوف يضم "أجهزة العلاج الإشعاعي– جهاز الرنين المغناطيسي– جهاز الآشعة المقطعية البوزيتروني"، فضلًا عن المكاتب الإدارية وقاعات اجتماعات وتدريب.



وأكد "الهجان" حرص المحافظة على تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى، لافتًا إلى أن مركز علاج الأورام ساعد كثيرًا في التيسير على أبناء قنـا من معاناة التنقل خارج المحافظة لتلقي العلاج.