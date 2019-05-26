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محافظات

بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الضهرية بالبحيرة

الأحد 26/مايو/2019 - 04:33 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية كنيسة الضهرية بمركز ايتاي البارود بتصرف 3000 م3 /يوم  بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه وذلك لخدمة أكثر من 6 آلاف نسمة بالقرية.

أشار المحافظ فى بيان له أن المشروع يتكون من محطة رفع وبها عدد 3 طلمبة وشبكات انحدار بطول 6.5 كم وخط طرد بطول 1.3 كم وتقوم بالصرف على محطة معالجة الضهرية.

وأضاف بأن مشروع صرف قرية كنيسة الضهرية من المشروعات الخدمية التى تهدف إلى الارتقاء بخدمات الصرف الصحى وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم كما تدعم وتعزز مشروعات البنية التحتية وتنهض بها.
   
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الضهرية بالبحيرة
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الضهرية بالبحيرة
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الضهرية بالبحيرة
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الضهرية بالبحيرة
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الضهرية بالبحيرة
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الضهرية بالبحيرة
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الضهرية بالبحيرة
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الضهرية بالبحيرة

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