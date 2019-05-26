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صحة البحر الأحمر: حملة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة بسفاجا وام الحويطات

الأحد 26/مايو/2019 - 05:05 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض برئاسة الدكتورة نصره سعد مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة لعمل مكافحة متكاملة بمدينة سفاجا.

واشار "مرعى"، فى بيان اليوم، إلى أنه إجراء أعمال الترصد الحشرى ورش الضباب والرزاز بسفاجا البلد وشارع فرن الضوى وزرزارة شرق وغرب، والقيام بأعمال الرش بقرية أم الحويطات ومسجد أم الحويطات، كما تمت عقد ندوات توعية لأهالي القرية وستتوالي الحملات تباعا حفاظًا على الصحة العامة.

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