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حوادث

لمروره بأزمة نفسية.. شاب يتخلص من حياته شنقا داخل شقة الزوجية بمنيا القمح

الأحد 26/مايو/2019 - 05:21 م
شاب يتخلص من حياتة
شاب يتخلص من حياتة شنقا
محمد الطحاوي
تخلص شاب عامل بمدرسة من حياته شنقا داخل إحدى غرف الشقة التى أعدها للزوجية بقرية القبة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما تم إخطار نيابة منيا القمح، والتي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

فيما تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية أخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغا يفيد تخلص شاب من حياته شنقا داخل إحدى غرف الشقة التي أعدها للزواج بها، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد فؤاد، رئيس المباحث، وتبين من التحريات الأولية قيام "على ع "" 30 سنة، عامل بمدرسة بالانتحار.

وبسؤال أسرته أفادت بأنه كان يمر بحالة سيئة وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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