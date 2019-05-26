راحت ياسمين.. رسائل مؤثرة من صديقات طالبة الأزهر بعد وفاتها أثناء الامتحان

سادت حالة من الحزن داخل كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف محافظة الدقهلية في ثاني أيام الامتحانات، بعد وفاة الطالبة ياسمين شفيق مصطفى، من الفرقة الأولى شعبة الترجمة الفورية، بسكنها الخاص بتفهنا ليلة أمس، السبت، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى الذي أكد أن الوفاة طبيعية.





وعلق عدد من أصدقاء الطالبة المتوفاة على صفحات الفيس بوك، معبرين عن حزنهم الشديد لفراق زميلتهم التى رحلت خلال فترة الامتحانات.وقالت ندى مصطفى: "الصدمة النهارده صعبة اووي، كارثة كبيرة بجد، يعني القلب الطيب والضحكة الحلوة والروح الخفيفة راحت، ربنا يرحمك يا ياسمين ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك يارب، فعلا إنتي كنتي خسارة في الدنيا دي، ربنا يرحمك يارب ويثبتك عند السؤال يارب ويجمعني بيك عن قريب يارب، ربنا يجعل مثواكي الجنة يارررب".فيما قالت أفنان: "اليوم توفت صديقتي، توفت من كنت أحبها، توفت من كانت أختي، تركتني الصحبة الصالحة، ووالله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا ياسمينة قلبي لمحزونون أسألكم الدعاء لها من قلبكم ادعوا لها وأنتم موقنون بالدعاء، ادعوا لها كثيرا فضلا فضلا، توفت في طلب العلم في العشر الأواخر، جعلها الله من المقبولين".وعلقت شيرين الزعبلاوي: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، صدق الله العظيم هدخل ازاي اللجنة وانتي مش فيها.. الفاتحة والدعاء لياسمين، اتوفت في يوم مُبارك ربنا يحسن ختامها ويرزقها جناته".واختتمت ندى مجدي قائلة: "ياسمين لا مش مصدقة والله مش هشوفك تاني ازااي، كنا متفقين نتقابل يوم الجمعة بس انتي مشيتي من غير مااشوفك ربناا يرحمك يااارب ويصبرنا ع الوجع ده انا قلبي واجعني عليكي اووي ادعولهاا ربناا يرحمهاا ويغفرلها، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى وإنا لله وإنا إليه راجعون".وكانت الدكتورة نهلة متولي، عميد الكلية، تابعت الطالبة حتى وصول جثمانها إلى مسكنها بقرية حازق مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.واطمأنت "متولي" على سير الامتحانات وشددت على إخراج الطالبات من تلك الحالة النفسية السيئة التي تمر بها طالبات الكلية.كانت الطالبة بالفرقة الأولى بقسم الاجتماع تم نقلها إلى مستشفى البدر الخيرية بسبب إصابتها بإغماء في اللجنة، وتبين أنها تعاني من تجمعات دموية على المخ وتم إسعافها وهي الآن محجوزة بالمستشفى.