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فن

الأيام مخبية إيه.. محمد رمضان يوجه سؤالا لـ حلا شيحة فى زلزال

الأحد 26/مايو/2019 - 07:47 م
محمد رمضان وحلا شيحة
محمد رمضان وحلا شيحة
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان صورة من مسلسله "زلزال" تجمع بالفنانة حلا شيحة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق رمضان على الصورة باسمي الشخصيتين اللتين يقدمانهما فى المسلسل قائلا: "زلزال وصافية.. يا ترى الأيام مخبية إيه.. ثقة فى الله نجاح".

وكانت الحلقة العشرين من مسلسل "زلزال" شهدت كثيرا من الأحداث، أهمها إبلاغ "ربيع" حسام داغر، "رشدى" شريك "عم غوبريال" سامى عبد الحليم بوفاته أمام "خليل" ماجد المصرى ووجه الأخير سؤالا لـ"ربيع": "ماذا كان يفعل عند "غوبريال".

وتوالت الأحداث حول شكوك "زلزال" محمد رمضان فى محاسب التاجر الكبير الذى يعمل عنده، بتزويره في الحسابات.

ونصحت "أم حسن" "صافيا" بأن تنظر لحالها وألا تنتظر عودة "زلزال" محمد رمضان وتتزوج من أى شخص آخر، وتؤكد لها أن الأخير يتسم بالشهامة والجدعنة إلا أن ظروف حياته صعبة، واعترفت لها صافيا بأنها لا تزال تحبه ولن تنظر لرجل آخر غيره، وحاول "سعيد" محامى "خليل" ماجد المصرى، ووالد عبد الحليم زوج ابنته "أمل"، أن يصفى الأمور بينهما بعد ما تعدى ابنه على زوجته "أمل" هنادى مهنى بالضرب ورفض الأخير طلبه.

"زلزال" بطولة محمد رمضان وحلا شيحة، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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