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حالة الطقس.. الأرصاد: الأقصر الأعلى بـ 44 درجة وبورسعيد الأقل بـ 26

الأحد 26/مايو/2019 - 08:14 م
حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: القاهرة 33/20، الاسكندرية 28/14، بورسعيد 26/21، السويس 33/18، رفح 26/19، نويبع 33/26، كاترين 34/18، شرم الشيخ 39/27، بني سويف 36/22، الأقصر 44/28، الوادي الجديد 42/28، حلايب 31/24

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