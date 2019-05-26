نيفين جامع: نقدم كل أنواع الدعم للنهوض بالمشروعات الصغيرة

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يقدم كافة أنواع الدعم المالي وغير المالي (الفني والتسويقي والتدريبي) للنهوض بالمشروعات الصغيرة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية.



وذكر بيان للجهاز، اليوم الأحد، أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والرئيس التنفيذي للجهاز شهدا احتفالية إعلان نتائج مسابقة (مفتاحك مشروعك) بهدف تشجيع الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية لها جدوى اقتصادية بمراكز الشباب، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات والشباب الفائز في المسابقة أصحاب أفكار المشروعات التي تم اختيارها في المرحلة النهائية.



وأشادت نيفين جامع بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة وباهتمام الوزير أشرف صبحي بقضايا تشغيل الشباب وإتاحة فرص عديدة ومتنوعة للتشغيل خاصة من خلال مراكز الشباب.



واوضحت أن الجهاز سيستكمل تقديم كافة أنواع الدعم للمشروعات التي فازت في مسابقة (مفتاح مشروعك).. مشيرة إلى أن الجهاز سيشارك في تمويل هذه المشروعات بما يصل إلى 100 ألف جنيه لكل مشروع فائز، بإجمالي حوالي 8.1 مليون جنيه للفائزين.



وأضاف البيان أن عدد المشروعات الفائزة في المسابقة بلغت 81 مشروعًا بواقع 3 مشروعات بكل محافظة من محافظات الجمهورية، ومرت المسابقة بأكثر من مرحلة، المرحلة الأولى هي مرحلة مطابقة الأفكار المبدئية المقدمة للمشروعات وأصحابها من الشباب بمعايير القبول، وأسفرت عن قبول كافة الأفكار التي يمكن تنفيذها وتصلح كمشروع صغير وأصحابهم من الشباب، تلاها معسكرات تدريبية للمقبولين عن كيفية توليد الأفكار والمفاضلة بين تلك الأفكار والتأكيد على قابلية الفكرة للتنفيذ وإعداد نموذج عمل لفكرة المشروع ورفع مهارات العرض والتقديم لإمكانية عرض الفكرة، وبنهاية تلك المرحلة من التدريبات تم اختيار أفضل 20 مشروع بكل محافظة.



وأشار إلى أن المرحلة الثانية بدأت بمعسكر تدريبي تضمن دورات تدريبية وجلسات توجيه ومشورة عن كيفية إعداد خطة عمل للمشروع واختيار مكان مناسب للمشروع بأحد مراكز الشباب التي تصلح لتنفيذ فكرة المشروع، وتم اختيار المشروعات الفائزة من خلال لجان تحكيم بكافة المحافظات تكونت من خبراء من الجهاز والوزارة والجامعة الواقعة في المحافظة، وتم تطبيق معايير اختيار المشروعات التي تتسم بالابتكارية أو القيمة المضافة وملائمتها لمركز الشباب والجدوى المالية للمشروع.



وأوضح البيان أن وزير الشباب والرياضة والرئيس التنفيذي للجهاز قاما بتسليم الشباب الفائزين في المسابقة شهادات تقدير، وتتنوع المشروعات الفائزة بين تصنيع مستلزمات طبية، ملابس جاهزة، إنتاج زيوت نباتية، مفروشات، تعبئة وتغليف، مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة، حضانة تعليمية، تفصيل وتطريز، مزرعة للزراعات المائية بدون تربة، صناعة منظفات، إنتاج فطر المشروم.