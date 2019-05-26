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مباراة تاريخية للقلعة البيضاء.. أحمد موسى يدعم الزمالك في الكونفيدرالية.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 10:27 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية المصرية تعد مباراة تاريخية للقلعة البيضاء.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"كل التحية لرجال الأمن فى تنظيم دخول الجماهير والإطمئنان على سلامة الجميع، لافتا إلى أن مباراة الزمالك ونهضة بركان تشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع".

وأكمل:"الزمالك ممثل مصر وبطولة الكونفيدرالية ستحسب لنادى مصرى، معقبا:"أتمنى فوز الزمالك بكأس الكونفيدرالية".

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