إحباط تهريب مواد كيميائية تستخدم في صناعة المخدرات والمتفجرات.. فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط تهريب 800 كيلو جرام من مادة كيميائية يشتبه فى كونها مادة "برمنجنات البوتاسيوم" التى تستخدم فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة.



وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة مواتئ نويبع اعتزام شخصين (عامل، وسائق – مقيمين فى دمياط) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على السيارة نقل بمقطورة قيادة السائق - قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحري.



وبتقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة فى حضور مندوب صاحب الشأن ( كهربائى سيارات – مقيم بدمياط ) أسفرت أعمالها عن ضبط عدد 16 جوالا لمادة يشتبه فى كونها مادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 800 كيلو جرام كانت مخفاة ضمن مشمول الرسالة والمحظور استيرادها إلا بتصاريح وإجراءات قانونية، لدخولها فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة .



وبمواجهة مندوب صاحب الشأن أقر بواقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات محظور استيرادها واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

