إجراءات جنائية وتحرير محضر .. الإعلاميين تتخذ خطوات ضد بسمة وهبة و القاهرة والناس

حررت نقابة الإعلاميين محضر ضد قناة القاهرة والناس الفضائية لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج " شيخ الحارة " على شاشة القناة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة .



وصرح دكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ان النقابة حررت محضرا بقسم شرطة ٦ أكتوبر ثالث ضد قناة القاهرة و الناس الفضائية لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمه وهبه مقدمه برنامج " شيخ الحارة " على شاشة القناة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى و عدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقًا لنص المادتين " ٢ – ١٩ " من القانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذى يحظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة .

كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمه وهبه و إدارة قناة القاهرة و الناس تطبيقًا لنص المادتين " ٨٨ – ٨٩ " من القانون المشار إليه بعاليه .

و جدير بالذكر ان المادة "٨٨" تقضى بعقوبة الحبس و الغرامة على كل من مارس نشاطًا إعلاميًا دون الحصول على عضوية النقابة او تصريح مزاولة المهنة ، كما تقضى المادة "٨٩" بعقوبات تصل الى اغلاق الوسيلة الاعلامية ، اذا سمحت لاحد الافراد الغير مقيدين بجداول النقابة او غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامى .



وكانت إدارة قناة "القاهرة والناس"، قد رفضت تسلم قرار وقف برنامج الإعلامية بسمة وهبة "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس" لمدة شهر الصادر من المجلس الأعلى للإعلام، وأكد نائب بلجنة الإعلام، أن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام ملزمة للجميع ولا يحق للمحطات رفضها.



وكان المجلس الأعلى للإعلام، قرر وقف برنامج الإعلامية بسمة وهبة "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس" لمدة شهر.



وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار على خلفية الشكاوى المقدمة ضده وضد مقدمته بسمة وهبة.



وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى التابعة للمجلس؛ عقب اجتماع للجنتي الرصد والشكاوى اليوم، الأحد، إن اللجنتين رصدتا في تحقيقهما بحلقات البرنامج مخالفات من بينها الحض على التمييز والكراهية والخوض في الأعراض وعدد آخر من الاتهامات.



وأوضح "شوقي"، في تصريحات عقب صدور القرار، أنها ستستكمل التحقيقات ضد البرنامج في شكاوى أخرى.



وكان دكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين قد صرح أمس، السبت، بأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة "القاهرة والناس"؛ بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم ١٩ مايو التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري التى تخالف ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى.



جاء ذلك بسبب مخالفة قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة او الحصول على تصريح مزاولة مهنة.



وأضاف في بيان أنها لم تقُم بتقنين وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأى من جداول القيد بالنقابة، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقًا للمادتين " ٢ – ١٩ " من قانون النقابة.



من جانبه، نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصى انستجرام معلقة: إنها من أجمل المرات التي أدت فيها العمرة، وأنها تشعر براحة نفسية كبيرة، مشيرة إلى أنها دعت لكل من طلب منها الدعاء، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها.



كانت بسمة وهبة تقدمت باستقالتها من قناة "القاهرة والناس" بعد عرض حلقة برنامجها "شيخ الحارة" مع مقدمة البرامج ياسمين الخطيب.



كما قررت اللجنة إحالة خالد الغندور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلًا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين.



من جانب آخر ناقشت اللجنة، التقرير النصف شهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي وبنسبة كبيرة، وتستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء القادم.



