لاعب الزمالك يفجر مفاجأة حول رحيل جروس .. فيديو

علق وائل القباني لاعب الزمالك السابق على حصول الفارس الأبيض على كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تحقيق الفوز على منافسة نهضة بركان المغربي قائلا: "استطاعوا تحقيق الفوز والحصول على الكونفدرالية الأفريقية وإخراس الشمتانين".



وأكد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج " الماتش"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أن لاعبي الزمالك سوف يظهرون بشكل أفضل في لقاء السوبر الأفريقي بعد الحصول على الكونفدرالية الافريقية .



وأوضح أنه في حالة رحيل كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ذلك الوقت سيؤثر بشكل كبير على أداء لاعبي الفريق معلقا: "أرفض رحيل جروس عن الزمالك ورحيله هو أكبر خطأ".

