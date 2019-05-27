ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاعب الزمالك يفجر مفاجأة حول رحيل جروس .. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:07 ص
جروس المدير الفني
جروس المدير الفني للزمالك
حسام الحارتي
علق وائل القباني لاعب الزمالك السابق على حصول الفارس الأبيض على كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تحقيق الفوز على منافسة نهضة بركان المغربي قائلا: "استطاعوا تحقيق الفوز والحصول على الكونفدرالية الأفريقية وإخراس الشمتانين".

وأكد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج " الماتش"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أن لاعبي الزمالك سوف يظهرون بشكل أفضل في لقاء السوبر الأفريقي بعد الحصول على الكونفدرالية الافريقية .

وأوضح أنه في حالة رحيل كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ذلك الوقت سيؤثر بشكل كبير على أداء لاعبي الفريق معلقا: "أرفض رحيل جروس عن الزمالك ورحيله هو أكبر خطأ".

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك يفجر مفاجأة حول رحيل جروس .. فيديو

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب أحمد فتحي

تعليق صادم من خالد بيومي على أداء الزمالك أمام نهضة بركان

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة للهلال السعودي.. ورينارد يقترب من تدريب الفريق

زوجة جنش تشعل حماس لاعبي الفريق من مدرجات برج العرب.. فيديو

الزمالك ونهضة بركان.. تعليق غير متوقع من نجيب ساويرس قبل نهائي الكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور