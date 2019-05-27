الديهي يكشف عن سبب الخلاف بين عبدالله عزام وأيمن الظواهري.. فيديو

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن سبب الخلاف الذي نشب بين الإرهابي عبدالله عزام وأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة خلفا لأسامة بن لادن.



وقال "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنه كان يوجد شخص يدعى "عبدالرحمن الكندي" ، كان يقوم بجمع التبرعات لتحرير أفغانستان من قبل الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي.



وأوضح أن "عبدالرحمن الكندي"، كان يجهز للقيام بمشروع علمي من خلال هذه التبرعات، ولكن تم اتهام الإرهابي عبدالله عزام بسرقة هذه التبرعات.



وأشار "الديهي"، إلى أن أتباع أيمن الظواهري هم من أشاعوا أن عبدالله عزام هو من قام بسرقة التبرعات، لافتا إلى أن كلا منهما كانا يتنازعان على أموال أسامة بن لادن رئيس تنظيم القاعدة حيث كان بالنسبة لهم "دفتر شيكات".



وتابع:" الخلاف بين أيمن الظواهري و عبدالله عزام كان استخباراتيا، حيث تحالف الظواهري مع شخص يدعى غلبدين حكمتيار ، وعزام تحالف مع شخص يدعى أحمد شاه مسعود عميل لجهاز استخبارات فرنسي".

