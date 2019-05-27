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رياضة

مصر تحقق رقما جديدا بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:21 ص
صدى البلد
أحمد هاني
رفعت مصر عدد ألقابها من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى لقبين، بعد تتويج الزمالك بلقب البطولة مساء الأحد على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب البطولة في السابق على حساب فريق سيوى سبور الإيفوارى فى عام 2014.

وأصبحت مصر فى المركز الثالث بين الأندية الأفريقية تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية بالتساوى مع الكونغو، وخلف تونس صاحبة الرقم القياسي برصيد 5 ألقاب والمغرب 4 ألقاب.

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