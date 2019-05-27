مدير التدريب بالأوقاف: بركة الوقت تكون باستثماره في العلم النافع



نظمت وزارة الأوقاف اليوم الأحد لقاءً علميًّا بعنوان ” أهمية الوقت ” وذلك في إطار فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.



وفي كلمته أكد الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بالأوقاف أن الوقت من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده ، والتي يغفل الناس عنها ، فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :”نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ” ، موضحا أن الله تعالى أقسم في القرآن الكريم ، فقال تعالى: وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ.



وأوضح أن بركة الوقت باستثماره في العلم النافع وقضاء مصالح العباد والبلاد، وهذا ما وضحه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : سبعٌ يَجري للعبد أجرُهنَّ وهو في قبره بعد موته: مَن علَّم علمًا، أو أجرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّث مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته.



وفي ختام كلمته دعا إلى تنظيم الوقت وعدم إضاعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنِمْ خمسًا قبل خمس: شبابَك قبل هَرَمِك ، وصحتَك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغَك قبل شُغلك ، وحياتَك قبل موتك .









