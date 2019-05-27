استعراض في مطعم يتحول لكارثة .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة استعراض بالطعام فى مطعم تحول لكارثة، بعدما انفجر وعاء الشربة المغلية فى وجه جرسونة.



تعود التفاصيل عندما التقطت كاميرا المراقبة بالمطعم في مدينة كونمين الصينية، الواقعة عند تقديم الأطباق بطريقة متعارف عليها أمام الزبائن منذ فترة طويلة، وهى أحد الأسباب فى شهرة هذه السلسلة من المطاعم.



يذكر أن النادلة تعرضت لجروح خطيرة في الوجه والذراعين والصدر، كما أصيب زبونين كانا يجلسان على نفس الطاولة.



