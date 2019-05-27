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رياضة

الزمالك بطلا للكونفدرالية .. تعليق ناري لأمير مرتضى عن الدوري

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:55 ص
تتويج الزمالك بكأس
تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية
ريهام بكير
أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى، فى إياب النهائى، بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على ستاد برج العرب.

وقال أمير مرتضى فى تصريحاته لـ"ON Sport": "أوجه الشكر للجماهير التى زحفت إلى ملعب برج العرب من أجل مؤازرة الزمالك

كما أشكر اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الإدارة على دعمه، وأعد الجماهير بالمزيد من البطولات، ومش هنسيب لقب الدورى وسنظل ننافس عليه حتى آخر نفس".

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