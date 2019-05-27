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أخبار العالم

مقتل 16 من ميليشيا الحوثي في اليمن

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:32 ص
ميليشيا الحوثي في
ميليشيا الحوثي في اليمن
القسم الخارجي
كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مقتل 16 من ميليشيا الحوثي، وأصيب آخرون في جبهات تعز اليمنية شمالًا، والبيضاء بوسط اليمن، وذلك أثناء معاركهم مع الجيش الوطني اليمني المدعوم من تحالف دعم الشرعية.

وفي تعز لليوم الثالث على التوالي، تشهد الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية والغربية لمدينة تعز معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب، وسط تقدم الجيش، واستعادة عدد من المواقع الاستراتيجية وخطوط دفاع أولى للانقلابيين شمال المدينة.

يذكر أن 9 من ميليشيا الحوثي قتلوا، وأصيب آخرون، الأحد الماضي، خلال معارك مع الجيش الوطني غرب تعز.

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