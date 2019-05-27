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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:20 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الاثنين
عبد العزيز جمال
شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا اليوم الإثنين ،وجاء متوسط الأسعار في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :

عيار 24 قيراط 728.63 جنيه
عيار 22 قيراط 667.91 جنيه
عيار 21 قيراط 637.55 جنيه
عيار 18 قيراط 546.47 جنيه
عيار 14 قيراط 425.03 جنيه
عيار 12 قيراط 364.31 جنيه
عيار 10 قيراط 303.60 جنيه

سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرامات, عيار 21 قيراطا) 5,100.40 جنيه
سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراطا 22,662.88 جنيه
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراطا) 72,862.85 جنيه
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراطا 728,628.54 جنيه

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