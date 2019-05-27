ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:09 ص
الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
آيات أحمد
أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها من أهم 3 مقدمات برامج فى مصر، موضحة سبب ظهورها فى مقطع فيديو على إنستجرام وهى تبكى، لافتة إلى أن العادات والتقاليد السعودية هى السبب وراء ذلك، حيث إنه من العادات السعودية ان يكتب المأذون الكتاب بحضور الرجال فقط.

وأضافت وهبة خلال حديثها ببرنامج " 25 سؤالا" على فضائية " العربية"، أنها كانت تفضل ان تكون متواجدة وقت كتب كتاب ابنها الكبير، مشيرة إلى أن هذا الموقف غريب بالنسبة إليها وكانت تتعرض له لأول مرة بسبب اختلاف العادات والتقاليد بين مصر والسعودية.

وتابعت: "أنا لا انزعج أبدًا من سؤال الناس حول خلعى الحجاب"، مؤكدة ان الحجاب فرض وأنها مقتنعة بذلك تمامًا.

ترشيحاتنا

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

دار الإفتاء توصي بهذه الصلاة في هذه الأيام المباركة

حدث ليلا .. الزمالك يفوز بالكونفدرالية .. ومركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول عيد الفطر

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

رانيا بدوي تشكر جمهور الأهلي لتشجيعهم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور