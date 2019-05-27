بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها من أهم 3 مقدمات برامج فى مصر، موضحة سبب ظهورها فى مقطع فيديو على إنستجرام وهى تبكى، لافتة إلى أن العادات والتقاليد السعودية هى السبب وراء ذلك، حيث إنه من العادات السعودية ان يكتب المأذون الكتاب بحضور الرجال فقط.



وأضافت وهبة خلال حديثها ببرنامج " 25 سؤالا" على فضائية " العربية"، أنها كانت تفضل ان تكون متواجدة وقت كتب كتاب ابنها الكبير، مشيرة إلى أن هذا الموقف غريب بالنسبة إليها وكانت تتعرض له لأول مرة بسبب اختلاف العادات والتقاليد بين مصر والسعودية.



وتابعت: "أنا لا انزعج أبدًا من سؤال الناس حول خلعى الحجاب"، مؤكدة ان الحجاب فرض وأنها مقتنعة بذلك تمامًا.

