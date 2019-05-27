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تعليم

امتحانات اولى ثانوي .. الطلاب يدخلون اللجان لأداء امتحان الفلسفة

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:11 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياسمين بدوي
دخل منذ قليل طلاب أولى ثانوي إلى لجانهم لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة بجميع محافظات مصر.

ويمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا ، بينما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا.

جدير بالذكر أنه ، تعقد امتحانات اولى ثانوي لـ 585,980 طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية ، على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

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