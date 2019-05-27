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أخبار العالم

فرنسا تعلن اعتقال مشتبه به في تنفيذ هجوم في ليون

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:21 ص
فرنسا
فرنسا
أ ش أ
أعلن وزير الداخلية الفرنسي​ "كريستوف كاستانير"​ أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم في مدينة "ليون" الجمعة الماضية الذي أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقال "كاستنير" - في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم /الاثنين/ - "فيما يخص قنبلة ليون، تم القبض على مشتبه به".

ولجمعة المضية، ترك شخص قنبلة الجمعة الماضي في شارع تسوق للمشاة في مدينة ليون الفرنسية؛ وأسفر انفجارها عن إصابة 13 شخصا بجروح.

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