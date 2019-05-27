فرنسا تعلن اعتقال مشتبه به في تنفيذ هجوم في ليون

أعلن وزير الداخلية الفرنسي​ "كريستوف كاستانير"​ أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم في مدينة "ليون" الجمعة الماضية الذي أسفر عن إصابة 13 شخصا.



وقال "كاستنير" - في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم /الاثنين/ - "فيما يخص قنبلة ليون، تم القبض على مشتبه به".



ولجمعة المضية، ترك شخص قنبلة الجمعة الماضي في شارع تسوق للمشاة في مدينة ليون الفرنسية؛ وأسفر انفجارها عن إصابة 13 شخصا بجروح.