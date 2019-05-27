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أخبار العالم

روسيا: موسكو ترحب بالاتصالات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية في أوسلو

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:24 ص
روسيا
روسيا
أ ش أ
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو ترحب بتفعيل الاتصالات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية، خلال اجتماع أوسلو.

وذكرت الخارجية الروسية- في بيان: "موسكو ترحب بإعلان استمرار الاتصالات بين ممثلي الحكومة والمعارضة الفنزويلية، التي تجري في أوسلو"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضافت "نحث جميع الدول المعنية بالوضع الفنزويلي على دعم بدء العملية السياسية، من خلال مفاوضات القوى الرئيسية في البلاد، دون فرض مطالب على القيادة الفنزويلية".

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