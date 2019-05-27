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تعليم

انتظام سير امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بزراعة طنطا.. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:23 م
صدى البلد
أحمد على
تفقد الدكتور شريف جبر عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، صباح اليوم الاثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018 /2019 وذلك بمشاركة وكلاء الكلية لمتابعة سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان .

وقد اطمأن عميد الكلية خلال جولته على تأدية طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لامتحاناتهم في جو من الهدوء والنظام والاستقرار، وتواجد المراقبين داخل اللجان، مؤكدًا على الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.

كما اطمأن على مدى مطابقة الأسئلة للمقررات، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، ووجود أستاذ المادة للرد على أى استفسارات، بالاضافة الى توفير وسائل الهدوء والراحة داخل اللجان من مراوح ومكيفات نظرًا لشدة حرارة الجو تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة.

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