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محافظات

وجهت بتكثيف الحملات.. محافظ دمياط تتابع أعمال طلاء واجهات المباني

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:36 م
محافظ دمياط تتابع
محافظ دمياط تتابع أعمال طلاء واجهات المبانى والعمارات
زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن أعمال طلاء واجهات المباني العمارات السكنية تتم بشكل حضاري في مدن وقرى المحافظة، مشيرةً إلى أن البداية كانت بمدينة عزبة البرج.

وأشارت إلى أنها أصدرت تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية بقطع المرافق تدريجيًا عن المخالفين لحين الالتزام بتطبيق القرار، وكذلك سرعة تنفيذ قرارات الإزالة للمنشآت الآيلة للسقوط والمباني ذات الخطورة الداهمة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وذكرت أنها وجّهت بتكثيف الحملات وتنفيذها بصورة يومية لإزالة جميع الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وأوضحت أنه جرى البدء في اتخاذ إجراءات الإزالة للعقارات المقامة على أراضي أملاك الدولة، ولم يتم تقنين أوضاعها.

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