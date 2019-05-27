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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:00 م
ميناء دمياط يستقبل
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة
زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 9 سفن بضائع عامة . بينما غادر سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة .

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2556 طن قمح.

في حين غادر عدد 868 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42704 من البضائع العامة منها عدد 82 سيارة نقل محملة بـ 4379 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172100 ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 68307 طنا .

شملت حركة الصادر من البضائع العامة 10210 طن رمل و 5000 طن يوريا و 4900 طن فوسفات و 7565 طن حجارة و 9429 طن ملح و 200 طن اسمنت و 2700 طن علف بنجر و 540 طن مولاس .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 590 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 462 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1076 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5209 طن حديد و 8500 طن كسب صويا و 963 طن خشب و 12050 طن ذرة و 6000 طن قمح و 1000 طن زيت.

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